AK Parti'li Yılmaz: Yeni adımlar, yeni çıkışlar yapacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart Yerel Seçimlerinden çıkan sonucu çok iyi değerlendiren ve bunu kendimize önümüzdeki süreç için millete hizmet için bir yol haritasına çeviren bir siyasi anlayış olarak göreceksiniz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart Yerel Seçimlerinden çıkan sonucu çok iyi değerlendiren ve bunu kendimize önümüzdeki süreç için millete hizmet için bir yol haritasına çeviren bir siyasi anlayış olarak göreceksiniz. Birçok konuda partimizle yeni aksiyonlar, yeni adımlar ve yeni çıkışlar yaparak bu süreci ve geleceği planlayacağız " dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altunsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti teşkilatı katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına ilişkin, “31 Mart seçimleri geride kaldı. Milletimiz bizlere söylemek istediğini sandıkta söyledi. Bu da demokratik güzellik olduğunu demokrasinin gereği olduğunu oradan çıkan sonucunda bizim başımızın tacı olduğunu milletimizin sandıkta verdiği kararın ve bize söylemek istediklerinin bizim yol haritamız olduğudur” dedi.
‘PARTİ OLARAK YENİ ADIMLAR, YENİ ÇIKIŞLAR PLANLAYACAĞIZ’
Yerel seçimlerin ardından AK Parti’de yeni adımlar atılacağını belirten Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:
“Hatırlayın, seçim akşamı Türkiye genelinde beklediğimiz karşılık tam olmadıysa da ‘Milletimizin sandıktan çıkan değerlendirmesini talimat olarak görüyoruz. Bunu başımıza taç ediyoruz diyen’ Cumhurbaşkanımızın söylemi, diğer siyasi partilerden farkımızı ortaya koyuyor. Diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını değerlendirirken eğer hoşlarına gitmeyen bir sonuç varsa ona bir gerekçe aramaya çalışırlar. Öyle bir milletimiz var ki; aziz milletimiz her şeyi çok çabuk idrak ediyor. Çok çabuk değerlendiriyor ve kendisini yönetecek olan demokrasinin güzide kuruluşları olan siyasi partilerine gerekeni söylüyor. Bunu da bir yol haritasına dönüştüren siyasi partiler o seçimde değilse bile sonraki seçimde iyi algılayıp, iyi okuyup, iyi değerlendirenler seçimi kazanıyor. Çeviremeyenler ise kaybediyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinden çıkan sonucu çok iyi değerlendiren ve bunu kendimize önümüzdeki süreç için millete hizmet için bir yol haritasına çeviren bir siyasi anlayış olarak göreceksiniz. Birçok konuda partimizle yeni aksiyonlar, yeni adımlar ve yeni çıkışlar yaparak bu süreci ve geleceği planlayacağız "
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