AK Parti'li Yılmaz: Yeni adımlar, yeni çıkışlar yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart Yerel Seçimlerinden çıkan sonucu çok iyi değerlendiren ve bunu kendimize önümüzdeki süreç için millete hizmet için bir yol haritasına çeviren bir siyasi anlayış olarak göreceksiniz. Birçok konuda partimizle yeni aksiyonlar, yeni adımlar ve yeni çıkışlar yaparak bu süreci ve geleceği planlayacağız " dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altunsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti teşkilatı katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına ilişkin, “31 Mart seçimleri geride kaldı. Milletimiz bizlere söylemek istediğini sandıkta söyledi. Bu da demokratik güzellik olduğunu demokrasinin gereği olduğunu oradan çıkan sonucunda bizim başımızın tacı olduğunu milletimizin sandıkta verdiği kararın ve bize söylemek istediklerinin bizim yol haritamız olduğudur” dedi.