Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Eski sevgilisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı; 2 kişinin yaralandığı olay kamerada

        AKSARAY'da Caner K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgilisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı; 2 kişinin yaralandığı olay kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da Caner K. (30), eski sevgilisinin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsü içindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner K., eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı. Şüpheli Caner K., olay yerine gelen polislerin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Talip Sürücü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Halk otobüsünde bulunan yolcular tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı
        Aksaray'da tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı
        Lise öğrencisi, okul dönüşü köpek saldırısında yaralandı
        Lise öğrencisi, okul dönüşü köpek saldırısında yaralandı
        Aksaray'da yöresel lezzetler sergisi açıldı
        Aksaray'da yöresel lezzetler sergisi açıldı
        Düğünde silahla ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı
        Düğünde silahla ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı
        YÖK Başkanı Özvar, Aksaray'da konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Aksaray'da konuştu:
        Tuz Gölü Havzası'ndaki çiftçiler, 4'lü karışımla 120 milyon ton su tasarruf...
        Tuz Gölü Havzası'ndaki çiftçiler, 4'lü karışımla 120 milyon ton su tasarruf...