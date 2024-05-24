AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Biz seçimle ortaya çıkan sonucu, milletimizin bize tavsiyesi, milletimizin bize talimatı olarak gören bir siyasi hareketiz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Yılmaz, partisinin il başkanlığında, Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti yönetim kurullarıyla görüştü.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Seçimlerin geride kaldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: "Milletimizin sandığa giderek bize söylemek istediğini sandık yoluyla söylemesinin bir demokratik güzellik olduğunu, demokrasinin gereği olduğunu, sonucun da bizim başımızın tacı olduğunu, milletimizin orada verdiği kararın da bize söylemek istediklerinin hepsinin bizim yol haritamız olduğunu, Aksaray halkımıza da iletmek istiyorum. Biz seçimle ortaya çıkan sonucu, milletimizin bize tavsiyesi, milletimizin bize talimatı olarak gören bir siyasi hareketiz. Diğer siyasi partiler, seçim sonuçlarını değerlendirirken eğer hoşlarına gitmeyen bir sonuç varsa, ona bir gerekçe aramaya çalışırlar. Öyle aziz bir milletimiz var ki her şeyi çok çabuk idrak ediyor."