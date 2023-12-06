Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde seyir halinde olan Yiğit S. (25), idaresindeki 68 ADF 407 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

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