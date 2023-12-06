Vali Kumbuzoğlu: Mine Nur'un ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor AKSARAYValisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

AKSARAYValisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Aksaray Üniversitesi Tarih bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal, pazar günü kaldığı yurda gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Mine Nur'un ölümünün ardından yurtta kalan öğrenciler, yolda gerekli önemlerin alınmadığını ve kazanın bir ihmal sonucu gerçekleştiğini belirterek, olayı protesto etti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu´nun katılımıyla KYK yurtlarında kalan öğrenci temsilcileriyle toplantı düzenlendi. Öğrenci temsilcileri hem yurtta, hem de yurda gidiş istikametinde yaşadıkları sorunları anlattı.

Vali Kumbuzoğlu, Mine Nur Uysal'ın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin sorunlarının çözüme kavuşacağını söyleyen Kumbuzoğlu, ''Öğrenci ve yurt temsilcileriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek ele alınan konuların durumunu onlarla sürekli iletişim halinde kalıp değerlendireceğiz. Sorunların anlık iletimi ve çözümü için tüm öğrencilerle iletişim platform kurduk. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturacağız. Olumsuzlukların önlenmesi için her kurum kendi görev alanı içerisinde çözüm odaklı olarak çalışacak. Hiç kimse ulaşılamaz olmayacak. Mine Nur kızımızın vefatı ile ilgili idari ve adli soruşturma süreci devam ediyor. Biz de süreci titizlikle ve yakından takip edeceğiz" dedi.