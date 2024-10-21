Aksaray'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Acıpınar mevkisindeki kazada yaralanan Hafize Çimen, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çimen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim'de Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.
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