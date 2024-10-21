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        Aksaray'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

        Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:29
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        Aksaray'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
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        Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

        Acıpınar mevkisindeki kazada yaralanan Hafize Çimen, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çimen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

        Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim'de Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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