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        Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli

        Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:10
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        Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli
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        Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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