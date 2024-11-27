Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Ankara-Niğde Otoyolu'nda S.A'nın (42) bulunduğu aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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