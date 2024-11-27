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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:43
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Ankara-Niğde Otoyolu'nda S.A'nın (42) bulunduğu aracı durdurdu.

        Yapılan aramalarda, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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