Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada 1058 psikotrop (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) hap ele geçirildi.

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