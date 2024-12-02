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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:16
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, N.A.E, A.E.B ve C.Y'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 1058 psikotrop (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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