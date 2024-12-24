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        Aksaray'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:57
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        Aksaray'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki ikametten ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin P.Ü. (27) olduğunu belirledi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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