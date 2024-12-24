Aksaray'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki ikametten ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin P.Ü. (27) olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, şüpheliyi Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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