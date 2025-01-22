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        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Aksaray'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:33
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        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        Aksaray'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi A'ya ait müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren E.A'nın cenazesi, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

        Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına çocuğun ailesi, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Yangında dumandan etkilenerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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