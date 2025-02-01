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        Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar iklimlendirme yöntemiyle korunuyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasının zarar görmesinin önüne iklimlendirme yöntemiyle geçiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:11
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        Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar iklimlendirme yöntemiyle korunuyor
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasının zarar görmesinin önüne iklimlendirme yöntemiyle geçiliyor.

        Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanıp 2006'da açılışı gerçekleştirilen 10 bin 400 metrekarelik alana sahip Aksaray Müzesi'nde birçok eser sergileniyor.

        Müzede, Aşıklı Höyük'te 1989'daki kazılarda bulunan kafatası ile yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser yer alıyor.

        Belirli aralıklarla bakımı yapılan mumyalar ise özenle korunuyor.

        - Kedi mumyası ilgi görüyor

        Aksaray Müzesi Müdür Vekili Fariz Demir, AA muhabirine, modern ve çağdaş müzeciliğin teşhirini yaptıklarını söyledi.

        Mumyaların 10 ile 12. yüzyıla tarihlendiğini belirten Demir, "Ihlara Vadisi'nin bir adının da Mumyalar Vadisi anlamına gelen Peristrema Vadisi. Mumyacılık sanatı Mısırlılar döneminden bilinen bir gelenek. Mısır'ın mumyalarını biliyoruz. Anadolu'da da mumyacılık var. Bizans ve İlhanlılar döneminde bulunan mumyalar var. Müzemizde çeşitli dönem kazılarda çıkarılan yetişkin, çocuk ve hayvan mumyalarıyla onlara ait eşyalar sergileniyor." ifadelerini kullandı.

        Demir, müzede yoğun ilgi gören kedi mumyasının Mısır'dan Anadolu'ya uzanan bir geleneği de yansıttığına dikkati çekti.

        - "Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz"

        Mumya görmek isteyenlerin kesinlikle Aksaray Müzesi'ni ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

        "Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz. Genel kontrolleri oralarda yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu durumlarda da uzman kişiler bizlere yardımcı oluyor. Sürekli gözetlemesini yapıyoruz. İklimlendirme yöntemiyle mumyalarımızı koruyoruz. Bağıl nem oranları ve bozulabilecek karbonik maddeleri sabit ısıda tutuyoruz. Isı dereceleri ve bağıl nemleri sürekli kontrol ediliyor. Nem seviyeleri düştüğünde otomatik iklimlendirme sistemi devreye giriyor. Bu sistemle mumyaların gerilmesinin, böceklenmesinin veya farklı zararların önüne geçiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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