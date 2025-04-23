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        Aksaray'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:36
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        Aksaray'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenlerin ardından, çocuklar ve aileleri Tuz Gölü'ne götürüldü.

        Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        Vatandaşlardan Kürşat Ünlü Eskil ilçesinde güzel bir etkinlikle kaynaşmanın sağlandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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