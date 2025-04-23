Aksaray'da çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

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