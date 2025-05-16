Eskil Kaymakamı Yurddaş, üniversite öğrencileriyle köy okuluna ziyarette bulundu
Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle Karakol İlkokulu'nu ziyaret etti.
Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle Karakol İlkokulu'nu ziyaret etti.
Kaymakam Yurddaş, "Kültür Mirasımızın İzinde Aksaray Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlikler düzenledi.
Yurddaş, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bu tür işbirliklerinin değerli olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.