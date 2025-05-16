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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, üniversite öğrencileriyle köy okuluna ziyarette bulundu

        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle Karakol İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:33
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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, üniversite öğrencileriyle köy okuluna ziyarette bulundu
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        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle Karakol İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaymakam Yurddaş, "Kültür Mirasımızın İzinde Aksaray Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlikler düzenledi.

        Yurddaş, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bu tür işbirliklerinin değerli olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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