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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'a getirildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:17
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'a getirildi
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

        Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Özkanlı'nın cenazesi, askeri uçakla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gönderildi.

        Ortaköy Devlet Hastanesi morguna getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde morga kaldırıldı.

        Burada şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer Özkanlı ile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Özkanlı'nın ağabeyi Ömer Özkanlı ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'ya sarılarak başsağlığı diledi.

        Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ortaköy Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Namlıkışla köyüne defnedileceği öğrenildi.

        - Şehit Özkanlı'nın, öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

        Şehit Özkanlı'nın lise öğretmeni İrfan Bayrak, AA muhabirine, öğrencisi şehit Özkanlı ile 4 yıl din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde birlikte olduklarını söyledi.

        Şehit Özkanlı'nın yetim bir öğrenci olduğunu belirten Bayrak, şunları söyledi:

        "Özkan ile dedesi, babaannesi ve ağabeyi ilgileniyordu. Şehit yavrumuzla 4 yıl boyunca ilgilendik. Saygıda kusursuz vefalı bir öğrenciydi. Şehidimiz yiğit bir öğrenciydi. Hep askerlik ve polislik istiyordu. Yeni asker olduğu dönemde çarşıda karşılaştık. Bana, sonunda asker olduğunu, vatana böyle hizmet ettiğini söyledi. Biz de içimize doğmuş gibi şehit olabileceğini konuşmuştuk. Niyetini buna göre almasını söylemiştik. Özkan kardeşimiz, yetimim, şehidim bu durumu onaylamıştı. Rabb'im ona şehitliği nasip etti. Ben, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsüyüm. Özkanlı, sosyal medyadan yaptığımız yardım çalışmalarımıza her zaman cevap verdi. Yine bir öğrencimize bursla alakalı bir çağrı yapmıştım. Özkanlı, buna cevap vermişti. Ekonomik durumunu sorduğumda, 'Hocam 34 bin lira maaş alıyorum. 2 yıl boyunca görev yapacağım.' demişti. Özkanlı, çok cömert bir gençti. Yardıma muhtaç öğrencimize, bir yıl boyunca bu bursu sağlamıştı. Özkanlı'nın şehit olduğu bilgisini alınca sosyal medyadan bu yazışmaları paylaştım. Bu kadar etki bulacağını zannetmiyordum. En son geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda beni aramıştı ve kurban bağışında bulunmuştu. Yine diğer yardımlarımıza her zaman cevap veren bir gençti. 10 yıldır öğretmenim. Birçok başarılı öğrenciler yetiştirip en iyi üniversitelere gönderdik ama en fazla neti ve başarıyı bugün Özkanlı yaptı. Rabb'im şehit kardeşimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin."

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