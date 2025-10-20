Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        "Aksaray'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası" başlatıldı

        Aksaray Belediyesi, öncülüğünde İsrail'in işgali altındaki Gazze için pazar pazarı alanında başlatılan yardım kampanyası 20-24 Ekim tarihlerine kadar devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:45
        "Aksaray'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası" başlatıldı
        Aksaray Belediyesi, öncülüğünde İsrail'in işgali altındaki Gazze için pazar pazarı alanında başlatılan yardım kampanyası 20-24 Ekim tarihlerine kadar devam edecek.

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, toplanan yardımlarda önceliklerinin kuru gıda olduğuna dikkat çekerek, "Gazze'de gerçekleşen soykırım neticesinde, oradaki halkın, kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Aksaray Belediyesi ve diğer kuruluşlarımızla beraber bugün yardım kampanyamızın startını veriyoruz. Gazze’deki soykırım sonrası orada yaşayan kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına birtakım yardım malzemeleri göndermeyi planlıyoruz. Yardım malzemeleri içerisinde özellikle kuru gıdalara önem veriyoruz. İçerisinde konserve, çocuk maması, yastık, yorgan başta olmak üzere diğer tüm temel gıda ürünleri yardım kampanyası kapsamında yer almaktadır." diye konuştu.

        Dinçer, ihtiyaç doğrultusunda yardımların devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

