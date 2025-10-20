"Aksaray'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası" başlatıldı
Aksaray Belediyesi, öncülüğünde İsrail'in işgali altındaki Gazze için pazar pazarı alanında başlatılan yardım kampanyası 20-24 Ekim tarihlerine kadar devam edecek.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, toplanan yardımlarda önceliklerinin kuru gıda olduğuna dikkat çekerek, "Gazze'de gerçekleşen soykırım neticesinde, oradaki halkın, kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Aksaray Belediyesi ve diğer kuruluşlarımızla beraber bugün yardım kampanyamızın startını veriyoruz. Gazze’deki soykırım sonrası orada yaşayan kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına birtakım yardım malzemeleri göndermeyi planlıyoruz. Yardım malzemeleri içerisinde özellikle kuru gıdalara önem veriyoruz. İçerisinde konserve, çocuk maması, yastık, yorgan başta olmak üzere diğer tüm temel gıda ürünleri yardım kampanyası kapsamında yer almaktadır." diye konuştu.
Dinçer, ihtiyaç doğrultusunda yardımların devam edeceğini söyledi.
