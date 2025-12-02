Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi

        Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi.

        Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğiyle Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli bireylerle ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 12 firma arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

        Programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, bir tarafı istihdam, bir tarafı ise eğlence olan güzel program düzenlediklerini söyledi.

        Engelli bireylerin iş gücü piyasasına adım atması için çok sayıda teşvik ve destek sunduklarını belirten Akkuş, şunları kaydetti:

        "İş Gücü Uyum Programı kapsamında 2025 yılında 274 engelli işe yerleşti. Toplum Yararına Program kapsamında 45 kişi istihdam edildi. Ayrıca 80 kişi İşbaşı Eğitim Programından yararlandı. Kadın istihdamı konusunda da pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Özel ve kamu sektöründe toplamda İŞKUR aracılığıyla 685 kişi Aksaray'da işe yerleşti. Arzumuz, engelli bireylerimizin sadece iş arayan değil, aynı zamanda işveren olmasıdır. Bu kapsamda 580 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Aksaray'da üç yüze yakın engelli ve eski hükümlü vatandaşımız bu destekten yararlanarak kendi işlerinin patronu oldu. Hem işveren hem de iş arayan ayağında engelli bireylerimizi daha güçlü beceri setleriyle buluşturmak istiyoruz. Bugün de insan kaynakları yöneticilerimizle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyorlar. İş Gücü Programı, kısa süreli rehabilitasyona ve iş gücü piyasasına katılıma yönelik bir projeydi. Biz bunu sürekli istihdama dönüştürerek özel sektördeki firmalarımızla buluşturmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymadı, takip sırasında Emniyet Müdürü Yardımcısının aracına...
        'Dur' ihtarına uymadı, takip sırasında Emniyet Müdürü Yardımcısının aracına...
        Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı 1.19 promil...
        Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı 1.19 promil...
        Yakınını kaza yerinde görünce kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
        Yakınını kaza yerinde görünce kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
        Yakınını kaza yerinde gören adam kalp krizi geçirdi
        Yakınını kaza yerinde gören adam kalp krizi geçirdi
        Aksaray'da geleneksel "çelik çomak" oyunu yaşatılmaya devam ediyor
        Aksaray'da geleneksel "çelik çomak" oyunu yaşatılmaya devam ediyor
        Aksaray'da satırlı kavga; 1 ağır yaralı
        Aksaray'da satırlı kavga; 1 ağır yaralı