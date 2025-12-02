Aksaray'da "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğiyle Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli bireylerle ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 12 firma arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, bir tarafı istihdam, bir tarafı ise eğlence olan güzel program düzenlediklerini söyledi.

Engelli bireylerin iş gücü piyasasına adım atması için çok sayıda teşvik ve destek sunduklarını belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"İş Gücü Uyum Programı kapsamında 2025 yılında 274 engelli işe yerleşti. Toplum Yararına Program kapsamında 45 kişi istihdam edildi. Ayrıca 80 kişi İşbaşı Eğitim Programından yararlandı. Kadın istihdamı konusunda da pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Özel ve kamu sektöründe toplamda İŞKUR aracılığıyla 685 kişi Aksaray'da işe yerleşti. Arzumuz, engelli bireylerimizin sadece iş arayan değil, aynı zamanda işveren olmasıdır. Bu kapsamda 580 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Aksaray'da üç yüze yakın engelli ve eski hükümlü vatandaşımız bu destekten yararlanarak kendi işlerinin patronu oldu. Hem işveren hem de iş arayan ayağında engelli bireylerimizi daha güçlü beceri setleriyle buluşturmak istiyoruz. Bugün de insan kaynakları yöneticilerimizle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyorlar. İş Gücü Programı, kısa süreli rehabilitasyona ve iş gücü piyasasına katılıma yönelik bir projeydi. Biz bunu sürekli istihdama dönüştürerek özel sektördeki firmalarımızla buluşturmayı hedefliyoruz."