Aksaray'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı.
Paşacık Mahallesi'nde ev kiralama meselesinden kayınpeder Mevlüt A. (52) ile damadı Mahsun Tan (26) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt A, bıçakla Tan'ı göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt A.'yı, Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.
