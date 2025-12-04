Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı.

        Paşacık Mahallesi'nde ev kiralama meselesinden kayınpeder Mevlüt A. (52) ile damadı Mahsun Tan (26) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt A, bıçakla Tan'ı göğsünden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayın ardından kaçan Mevlüt A.'yı, Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        İlaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü
        İlaç yazdırdığı hastanenin otoparkında traktör kazasında öldü
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aksaray'da iki günde iki çocuk akranları tarafından bıçaklandı
        Aksaray'da iki günde iki çocuk akranları tarafından bıçaklandı
        Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı
        Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı
        Aksaray Cezaevinde tatbikat alarmı
        Aksaray Cezaevinde tatbikat alarmı
        Tuz Gölü'nde gün batımı kızıl tonlarıyla görsel şölen oluşturdu
        Tuz Gölü'nde gün batımı kızıl tonlarıyla görsel şölen oluşturdu