        Aksaray Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Giriş: 28.01.2026 - 19:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:10
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Uraloğlu, açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Aksaray Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzalayan Uraloğlu, Vali Murat Duru'dan brifing aldı.

        Programına Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretiyle devam eden Uraloğlu, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra Belediye Başkanı Dinçer'i ziyaret etti.

        Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

