        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 10:39
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 50 ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 300 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

