        Haberleri

        Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:27
        Seydişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        M.N.D. (36) idaresindeki 42 BCZ 309 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi'nde T.E'nin (17) kullandığı 42 ZT 247 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle motosikleteki E.U. (17) yaralandı.

        Ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

