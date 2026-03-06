Aksaray'da 5 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

Aksaray'da apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle binayı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.