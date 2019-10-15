Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Somuncu Baba Külliyesi esnaflarını ziyaret ederek bereketli bol kazanç diledi.

Sabah saatlerinde Somuncu Baba Minyatür Müzesinde inceleme yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha sonra Külliyede bulunan esnafları ziyaret ederek, birlikte çay içip hasbıhalde bulundu. Külliye esnafları, Başkan Dinçer’in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ayrıca başkanın kendilerine vakit ayırıp dertlerini dinlemesini de takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ise, “Somuncu Baba Külliyemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Rabbim millet ve ülke olarak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

AKSARAY 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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