Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla buluştu

İHA

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Somuncu Baba Külliyesi esnaflarını ziyaret ederek bereketli bol kazanç diledi.

Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Somuncu Baba Külliyesi esnaflarını ziyaret ederek bereketli bol kazanç diledi.
Sabah saatlerinde Somuncu Baba Minyatür Müzesinde inceleme yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha sonra Külliyede bulunan esnafları ziyaret ederek, birlikte çay içip hasbıhalde bulundu. Külliye esnafları, Başkan Dinçer’in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ayrıca başkanın kendilerine vakit ayırıp dertlerini dinlemesini de takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.
Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ise, “Somuncu Baba Külliyemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Rabbim millet ve ülke olarak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

AKSARAY

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER (Düzeltme) TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı ...
TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz ...
Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ...
Aksaray'da tarım ve hayvancılığın sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Aksaray'da tarım ve hayvancılığın sorunları konuşuldu
İl Başkanı Altınsoy israfa dikkat çekti
YEREL HABERLER İl Başkanı Altınsoy israfa dikkat çekti
Aksaray’da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi
YEREL HABERLER Aksaray’da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi
Rektör Şahin: “Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Değerler, bireylerin kimliğinin ...
TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu
Aksaray’da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
YEREL HABERLER Aksaray’da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz ...
Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi “Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
YEREL HABERLER Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında ...
Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
YEREL HABERLER BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Aksaray’da güvenlik kamerasına yakalanan inşaat hırsızları polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri ...
Dünyanın 2. büyük ve 394 basamaklı Ihlara Vadisi’ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Dünyanın 2. büyük ve 394 basamaklı Ihlara Vadisi’ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X