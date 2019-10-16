Aksaray’da 'Huzur Güven' Uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’da 'Huzur Güven' Uygulaması

İHA

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Aksaray’da 'Huzur Güven' Uygulaması

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında kentte geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde toplam 44 ekip ve 204 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 68 okul çevresi 21 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 bin 439 şahıs sorgulandı. Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılırken 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligat yapıldı. Trafik yönünden 166 servis aracı olmak üzere toplamda 405 araç ve sürücüsü denetlenirken 34 araca 39 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

AKSARAY

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurdu
YEREL HABERLER Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini ...
Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dinçer emeklileri ziyaret etti
Rektör Şahin: “Güzelyurt, ASÜ ve şehir için önemli bir değerdir”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Güzelyurt, ASÜ ve şehir için önemli ...
Aksaray’da STK’lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Aksaray’da STK’lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi
YEREL HABERLER Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle ...
Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 ...
Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dinçer, Somunca Baba Külliyesi esnafıyla ...
(Düzeltme) TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER (Düzeltme) TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı ...
TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz ...
Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ...
Aksaray'da tarım ve hayvancılığın sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Aksaray'da tarım ve hayvancılığın sorunları konuşuldu
İl Başkanı Altınsoy israfa dikkat çekti
YEREL HABERLER İl Başkanı Altınsoy israfa dikkat çekti
Aksaray’da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi
YEREL HABERLER Aksaray’da Somuncu Baba minyatür müzesi yenilendi
Rektör Şahin: “Değerler, bireylerin kimliğinin şekillenmesinde önemli”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Değerler, bireylerin kimliğinin ...
TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu
Aksaray’da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
YEREL HABERLER Aksaray’da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni inceledi
YEREL HABERLER TBMM KİT Komisyonu Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz ...
Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi “Havalandırma menfezlerinizi asla kapatmayın”
YEREL HABERLER Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında ...
Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarihçi Yazar İlber Ortaylı'ya Aksaray'da yoğun ilgi
İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
YEREL HABERLER BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin’le görüştü
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Aksaray’da güvenlik kamerasına yakalanan inşaat hırsızları polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelileri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X