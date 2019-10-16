Aksaray’da 'Huzur Güven' Uygulaması

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında kentte geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde toplam 44 ekip ve 204 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 68 okul çevresi 21 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 bin 439 şahıs sorgulandı. Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılırken 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligat yapıldı. Trafik yönünden 166 servis aracı olmak üzere toplamda 405 araç ve sürücüsü denetlenirken 34 araca 39 bin 486 TL idari para cezası uygulandı.

AKSARAY 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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