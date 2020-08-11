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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da korona virüs denetimleri

İHA

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, marketler, kahveler ve restoranlarda denetimler yapıldı.

Aksaray’da korona virüs denetimleri

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, marketler, kahveler ve restoranlarda denetimler yapıldı.
Denetimlere Sultanhanı Kaymakamı Soner Divli, İlçe Emniyet Müdürü Talat Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu, kurum amirleri ve sağlık görevlileri katıldı. Sultanhanı ilçesinde hizmet veren marketler, berber ve kuaförler, kahveler ve lokantalarda denetimler yapıldı. Sağlık personelleri tarafından iş yeri çalışanları ve müşterilerin ateşi ölçüldü.
Denetimlerde iş yerlerinde uyarılarda bulunan Kaymakam Soner Divli, özellikle maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat çekerek, “Korona virüs (Covid19) ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. İş yerlerimizde mutlaka maskemizi takalım, eldiven gerektiren işlerde mutlaka eldiven kullanalım ve sosyal mesafe kuralından asla taviz vermeyelim” dedi.
İş yerleri ve marketlerde uyarıcı broşürler ve sosyal mesafeyi hatırlatan uyarıcı bantların iş yerlerinin zeminlerinde mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Divli, kıraathanelerde oturan vatandaşlarla da sohbet ederek sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının korona virüs ile mücadelede öneminden bahsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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