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Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: “Kendime sarıyorum”

İHA

Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: “Kendime sarıyorum”

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan amca ve yeğen, maskesiz, ehliyetsiz, kimliksiz olarak 230 paket kaçak sigara ile yakalanırken, sürücünün “Kendime sarıyorum” savunması pes dedirtti.
Yurt genelinde Korona Virüs tedbir ve önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da maskesiz, ehliyetsiz, kimliksiz olarak 230 paket kaçak sigara ile yakalandı. Tedbirler kapsamında şüpheli gördükleri 06 RPY 48 plakalı otomobili durduran Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri sürücü Muhammet D. (32) ve yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Burak D. (17)’yi maskesiz yakaladı. Ehliyet ve kimlik kontrolünden geçirilmek istenen amca ve yeğenin kimliklerinin olmaması üzerine polis ekipleri şüphelenerek araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 ayrı poşet içerisinde 23 karton halinde 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sigara paketlerinden kesilmiş çok sayıda Tekel bandrol kupürü ele geçirildi. Polisin, “Kime sarıyorsun” sorusuna “Kendime sarıyorum” diyerek cevap veren sürücü Muhammet D., yeğeni ile birlikte gözaltına alındı. Kaçak sigaralara polis ekiplerince el konulurken, amca ve yeğen ilk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi. Amca ve yeğene kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 150 TL ve maske takmamaktan bin 800 TL para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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