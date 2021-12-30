Gülağaç ilçesinde “Kadına şiddete sıfır tolerans” projesi

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık ve ilçe emniyeti tarafından gerçekleştirilen “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” projesi ilgiyle karşılandı.
Gülağaç İlçe Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Emniyet Amiri Yusuf Canevi’nin koordinesinde gerçekleştirilen, “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” projesi ilçede ilgiyle karşılandı. Proje kapsamında kaymakamlık ve polis memurları ilçedeki kadınlara yasal hakları ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede çini kursunda kadın kursiyerler tarafından yapılan çini tabaklar kadınlara hediye edildi. İlçede kadına şiddete karşı ciddi bir farkıdalık oluşturulurken kadınlar ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.