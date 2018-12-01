İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampusü'nde Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konferansında konuşan Akşener, yerel seçimlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "İttifak ne durumda, görüşmeler nasıl ilerliyor?" sorusuna Akşener, "İlerliyor. Son bıraktığımda ilerliyordu. İki gündür İstanbul'dayım. Dolayısıyla son görüşmelerle ilgili bilgim yok" yanıtını verdi.

"ONU BEN NEREDEN BİLEYİM"

Akşener, MHP'nin aday çıkarmayacağı illerde meclis üyeleri için koalisyon söylentisinin sorulması üzerine ise "Onu ben nereden bileyim? Ayrı partinin ne yapacağına dair bir bilgim, fikrim yok. Dolayısıyla herhangi bir yorum yapma imkanım yok. Ne karar verirlerse kendi teşkilatlarını, kendi taraftarlarını ilgilendiren bir konu" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA CHP ÖNDE, İZMİR TARTIŞMAYA DEĞMEZ"

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüştüklerini de anlatan Akşener, "Henüz şu şehir bizim bu şehir sizin şeklinde konuşmadık. Sadece Ankara ile ilgili olarak, hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına hem de sizlere şu açıklamayı yapıyorum: Derdimiz şu! Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ seçmen kitlesi. CHP'nin belirli bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya belki de x kişisi y kişisi, hem CHP seçmeninin razı olacağı hem de sağ kesimin oy vereceği bir kişi, iki partinin ortak adayı olabilir, burada tanım yapmaya çalışıyorum. İstanbul'a gelince elbette CHP önde. Dolayısıyla CHP adayını çıkarır. İzmir tartışmaya bile değmez ama bir şey var İYİ parti olmasaydı biz bu partiyi kurmasaydık AKP'nin 24 Haziran seçim sonuçları ne olurdu?" dedi.

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