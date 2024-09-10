Akülü sandalye ile geldiği markette engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı; o anlar kamerada - Güncel Haberler

Akülü sandalye ile geldiği markette engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı; o anlar kamerada - Güncel Haberler

Akülü sandalye ile geldiği markette engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı; o anlar kamerada Ankara'nın Mamak ilçesinde bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak ürün çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:49 facebook

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