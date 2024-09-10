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        Haberler Gündem Akülü sandalye ile geldiği markette engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı; o anlar kamerada - Güncel Haberler

        Akülü sandalye ile geldiği markette engelli gibi davranıp, hırsızlık yaptı; o anlar kamerada

        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir zincir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak ürün çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:49
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        Engelli taklidi yapan hırsız kamerada
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        Ankara'da akülü sandalye ile geldiği bir markette engelli gibi davranan kişi, hırsızlık yaptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen günlerde Mamak ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi.

        BİRDEN AYAĞA KALKTI

        Kimliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak dondurma, çerez ve çeşitli ürünleri çalarak oturduğu sandalyesine sakladı.

        Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.

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        SERBEST BIRAKILDI

        Hırsızı gören market çalışanları da arkasından giderek polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        #mamak
        #engel taklidi hırsız
        #haberler
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