Al Ahli: 3 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Al Ahli ile Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13'te Gabri Veiga ve 48'de ise Saad Yaslam kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 72. dakikada Merih Demiral (k.k) ve 90+5'te Musab Al Juwayr'dan geldi.