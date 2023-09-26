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        Haberler Müzik Al Di Meola, AKM'de konser verdi - Magazin haberleri

        Al Di Meola, AKM'de konser verdi

        İtalyan asıllı ABD'li ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Şehrin Caz Hali" sloganlı 33'üncü Akbank Caz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:30
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        AKM'de konser verdi
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        Al Di Meola'nın konserine hayranları ve cazseverler ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Meola'ya gitarda Peo Alfonsi, perküsyonda Sergio Martinez eşlik etti.

        Al Di Meola, konserde bis sonrası tekrar sahne alarak sevilen eserlerinden "Mediterranean Sundance"ı çaldı.

        Konser sonrası sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken Meola, bazı hayranlarının kendisine uzattığı plak ve albümleri de imzaladı.

        Fotoğraflar: AA

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