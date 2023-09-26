Al Di Meola, AKM'de konser verdi

Al Di Meola'nın konserine hayranları ve cazseverler ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Meola'ya gitarda Peo Alfonsi, perküsyonda Sergio Martinez eşlik etti.

Al Di Meola, konserde bis sonrası tekrar sahne alarak sevilen eserlerinden "Mediterranean Sundance"ı çaldı.

Konser sonrası sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken Meola, bazı hayranlarının kendisine uzattığı plak ve albümleri de imzaladı. Fotoğraflar: AA ‘Türk müziğine bayılıyorum’