Uluslararası Basın Enstitüsü'nden İsrail'e kınama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail polisinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip eden kanal ekibine saldırısını kınadı.

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail polisinin Givara el-Budeyri'ye saldırarak gözaltına alması utanç verici bir hareket. Bu, İsrail saldırıları serisinin yeni bir bölümü." ifadesine yer verildi.

Söz konusu ekibe saldırı ve gözaltının kınandığı açıklamada, "Meslektaşımız Budeyri ve işgal makamları tarafından gözaltına alınan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, basın ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail hükümetinin eylemlerinin kınanması çağrısında bulunuldu.

Muhabirin gözaltına alınmasının münferit bir eylem olmadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın Gazze Şeridi'nde, Al-Jazeera kanalının ofisinin de bulunduğu yüksek katlı bir binanın vurulmasından iki hafta sonra gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gazetecileri korkutarak ve hedef alarak susturma girişimleri rutin bir davranış haline geldiği belirtilerek saldırının, gazetecilerin en temel haklarına aykırı olup kınanması gereken bir eylem olduğu kaydedildi.

ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ'NDEN İSRAİL'E KINAMA

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bir gösteri sırasında El-Budeyri'nin üzerinde "basın" yazılı yeleği ve İsrail otoriteleri tarafından verilen basın kartına rağmen gözaltına alındığı anımsatıldı.

IPI İcra Müdürü Barbara Trionfi, "Givara El-Budeyri'nin İsrail emniyet güçleri tarafından acımasızca tutuklanmasını kınıyorum" ifadesini kullandı.

Son dönemde İsrail’in basına karşı saldırıları ve gazetecileri uzun süre alıkoymasının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirten Trionfi, "Bu, İsrail'in bağımsız yayınları bastırmak için sürdürdüğü çabalarının bir parçası gibi görünüyor." görüşünü paylaştı.

İSRAİL POLİSİ KANAL EKİBİNE SALDIRMIŞTI

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere, mahallede destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.

Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Givara El-Budeyri'yi tartaklayarak gözaltına almıştı.

"HER ŞEYİME EL KOYDULAR"

Al-Jazeera muhabiri Guevara El-Budairi'yi saatler sonra serbest bırakırken, muhabirin, Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişini 15 gün süreyle yasakladı.

Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişi 15 gün süreyle yasaklanan El-Budairi serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Saatim dahil, sahip olduğum her şeye el koydular. İsrail polisi, gazeteci olduğumu söylememe rağmen bana suçlu muamelesi yaptı. Bana Şeyh Cerrah Mahallesi’ne yaklaşırsam hapse atılacağımı söylediler” dedi.

Gözaltına alınmasının gerçeği gizlemek için tüm gazetecilere yönelik bir tehdit olduğunu belirten El-Budairi, İsrail polisine dava açacağını söyledi.