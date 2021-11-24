Al Nassr'da 3 futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Talisca ile de yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

3 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Al Nassr'da Hamdallah ile birlikte Abdul Rahman Al-Obeid ve Walid Abdullah'nin sözleşmeleri feshedildi. 4. ismin ise Talisca olacağı öğrenildi.

YÖNETİMDE İSTİFALAR! KULÜP KARIŞTI

Kulüp, sözleşme feshinin nedenleriyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Suudi Arabistan basınındaki iddialara göre (lionsnassr), Hamdallah ile kulüp yönetimi arasında ciddi problemler yaşandığı, Hamdallah'ın bir yöneticiye uygunsuz sözler söylemesinden dolayı hızlı bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Alınan başarısız sonuçlardan dolayı da bazı kulüp yöneticileri de istifasını verdi.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, sözleşmesi feshedilecek 4. futbolcunun Talisca olduğu iddia edildi.

TALISCA VE ABOUBAKAR'IN PAYLAŞIMLARI

Al Nassr'da özellikle Hamdallah'ın sözleşmesinin feshedilmesi büyük ses getirirken, Talisca ve Aboubakar'ın benzer zamanlarda yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından da farklı yorumlandı. Bir dönem yabancı ve yerli oyuncular arasında yaşanan krizin ardından, Aboubakar ile Talisca'nın Hamdallah'ın gidişine sevindiği şekilde yorumlandı. Bazı Al Nassr taraftarları da yaşananlardan dolayı başkan Al Muammar'a tepkili.