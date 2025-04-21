Alaçatı Ot Festivali'nden renkli final

Çeşme Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 'Toprak, Zaman ve Tat' teması ve 'Kaya Koruğu' konsepti ile gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu festivalde, mevsimsel otlar, stantlarda ziyaretçilerle buluşurken; geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı.

Festivalde Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve konserler düzenlendi.

BANDO EŞLİĞİNDE KORTEJ

17 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali'nin açılış korteji renkli görüntülere sahne oldu.

Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de korteji izleyen vatandaşları selamladı.

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Kortej bitiminde açıklamalarda bulunan belediye Başkanı Lal Denizli, "Alaçatı Ot Festivali Çeşme'nin yereliyle birleşmiş, Ege mutfağının ve kültürünün gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival. Bugün 2'nci günü ve vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş ziyaretçileri, Çeşme ve Alaçatı'da misafir etmekten büyük bir keyif duyuyoruz. Aynı zamanda bugün geleneksel kortejimiz de gerçekleşti. Okullarımızdan, STK'lardan, kadın topluluklarımızdan, tarım üreticilerimizden, sörf okullarından, toplumumuzun güzel kesimlerinin tamamı aylardır kortejimize hazırlanıyor, çok güzel ve yaratıcı kostümler görme şansımız oldu" dedi.