Alain Delon'un vasiyeti ortaya çıktı: Beni köpeklerimin yanına gömün

VASİYETİ KÖPEKLERİNİN YANINA GÖMÜLMEK

Alain Delon'un vasiyetinin en kişisel ve dokunaklı yönlerinden biri köpekleriyle birlikte gömülme isteğiydi. Oyuncu, hayvanlarını ayrılmaz birer hayat arkadaşı olarak gördüğü için onlarla her zaman derin bir bağ kurmuştu. Bir röportajında ​​bu isteğini açıkça dile getirmişti: Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı.