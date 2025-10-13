Alamut Kalesi'nin öyküsü yapay zekayla dizi oldu

Ay Yapım’ın yeni iştiraki AI YAPIM tarafından hayata geçirilen; üç bölümden oluşan, her biri 15 dakikalık mini dizisi ‘Castle Walls’un senaryosu, Türk televizyonunun deneyimli isimleri Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alındı. Dizi, son dönemde Assassin’s Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen gizemli Alamut Kalesi hikâyesini merkezine alıyor.

‘Castle Walls’, bir yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirildi. Sektörün ilk yapay zekâ destekli dizilerinden biri olarak öne çıkan proje Ay Yapım’ın hikâye anlatımındaki ustalığını, ileri düzey yapay zekâ teknolojileriyle birleştiriyor. Projenin yaratıcı süreçlerinde ChatGPT (prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirme), MidJourney (görsel keşif ve ilham), Runway ve Google Nano Banana (karakter entegrasyonu), Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz (video üretimi ve sinematik işleme) gibi araçları kullanıldı. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edildi.

REKLAM

Bunların yanı sıra AI YAPIM, kendi geliştirdiği AI Yapim Storyboard adlı özel yapay zekâ storyboard aracını kullanarak tüm yapım hattını tasarladı ve Ay Yapım’ın lisanslı arşivinde eğitilmiş AYDNA 1.0 adlı özgün bir video difüzyon modeli oluşturdu.