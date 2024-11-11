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        Haberler Gündem Çevre Alanya'da 3. kez "Sıfır atık mutfakta başlar" yarışması | Son dakika haberleri

        Alanya Belediyesi, "Sıfır atık mutfakta başlar" yarışmasını 3. kez düzenliyor

        Antalya'nın Alanya Belediyesi, iki yıldır düzenlenen ve büyük ilgi gören "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasını bu yıl 3'üncü kez düzenliyor. Başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı yarışma 30 Aralık'a kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:51
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        Alanya'da 3. kez "Sıfır atık mutfakta başlar" yarışması
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        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışması için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'de başlatılan "Sıfır Atık" seferberliğinin en büyük uygulayıcılarından olan Alanya Belediyesi, "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasını üçünü kez düzenliyor.

        Daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla yapılan çalışmaları teşvik eden yarışma kapsamında vatandaşlar sıfır atığın önemini kavrarken, gençler ve çocuklar ise sıfır atıkla ilgili çalışmalara uygulamalı olarak katılıyor.

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        Hane halkının atıklarının toplandığı ödüllü yarışma, 15 Kasım'da başlayacak ve 30 Aralık'a kadar devam edecek.

        İNTERNET SİTESİNDEN KAYIT YAPILACAK

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Belediyesi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gereken katılımcılar evlerinden çıkan, geri dönüşüm sınıfına giren atıklarını biriktirerek teslim zamanında gelen görevliye teslim edecekler.

        Atık teslim zamanlarında yarışmacıların, veri kayıtları için kimlik göstermeleri yeterli olacak. Atık teslim fişleri seri nolu olarak 2 suret olarak düzenlenecek. Atık teslim fişleri, hem atığı teslim eden yarışmacıda ve hem de atık toplayan görevli personelde kayıtlı halde tutulacak.

        YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

        Yarışmaya katılım şatları şöyle:

        "Yarışmaya hane halkı katılabilir. Alanya sınırlarında ikamet etmek gereklidir. Her haneden 1 kişi yarışmaya katılabilir. Belediye temizlik personelinin ve geri dönüşüm firma personelleri ve aileleri yarışmaya katılamaz. Hanelerde oluşan ambalaj atıkları temiz ve boş olarak yarışma için geçerli sayılacaktır.

        Ambalaj harici atıklar (organik atıklar ve sıvı içeren atıklar vb.) teslim alınmayacaktır. Yarışma için belirlenen süre içerisinde aynı kişi birden fazla kez atık teslim edebilir. Atık teslim günleri her yarışmacıya bildirilecektir. Hanelerden oluşması muhtemel atıkların, hane halkının kullanımını aşacak miktarda olması durumunda komisyon tarafından değerlendirilecektir.

        Atıklar yarışmacı tarafından teslim edilirken, görevli personel tarafından tartılarak fiş karşılığında teslim alınacaktır. Geri dönüşüm (ambalaj atıkları) sınıfına girmeyen diğer atıklar değerlendirme dışında bırakılacaktır. Teslim edilen atıkların bir hanede oluşmayacak şekilde çok fazla olması halinde katılımcı yarışmadan elenecektir."

        ÖDÜL TÖRENİ

        Başvuruların 15 Kasım günü başlayacağı yarışma, 30 Aralık günü sona erecek. 50 adet hediyelik ev eşyasının ödül olarak dağıtılacağı yarışmanın ödül töreni 15 Ocak 2025 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yarışmanın birincisine kurutmalı çamaşır makinesi, ikincisine robot süpürge, üçüncüsüne ise bulaşık makinesi hediye edilecek.

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