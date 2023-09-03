Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı - En son haberler

        Alanya'da safari aracı kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 turist öldü, 17 yaralı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

        2

        (Fotoğraf: İHA)

        3

        Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip çarpıştı. (Fotoğraf: DHA)

        4

        (Fotoğraf: İHA)

        5

        Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. (Fotoğraf: İHA)

        6

        (Fotoğraf: İHA)

        7

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. (Fotoğraf: DHA)

        8

        (Fotoğraf: İHA)

        9

        Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Fotoğraf: DHA)

        10

        (Fotoğraf: DHA)

        #antalya haberleri
        #alanya
        #safari aracı kaza
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Devreye 2 golle girildi!
        Devreye 2 golle girildi!
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti