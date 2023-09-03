Alanya'da safari aracı kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 turist öldü, 17 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: İHA)
Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip çarpıştı. (Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: İHA)
Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. (Fotoğraf: İHA)
(Fotoğraf: İHA)
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. (Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: İHA)
Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Fotoğraf: DHA)