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Alanya’da fasulye serasına uyuşturucu baskını! Şüphelinin annesinden ilginç savunma

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir seraya düzenlediği operasyonda fasulye bitkisi dikilerek kamufle edilen 255 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Oğlunun keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan anne H.B. ifadesinde “Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor” dedi.

ZEHİR TARLASI... Son dakika: Fasulye serasına uyuşturucu baskını!
İHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Özvadi Mahallesi'nde S.B. isimli şüpheliye ait serada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, seraya düzenlediği baskında fasulye bitkisi dikilip kamufle edilerek yetiştirilen 255 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.B.’nin annesi H.B. gözaltına alındı.

"KAYNATIP İÇİYORDUK"

Karakola getirilen anne H.B.’nin ifadesinde ekilen maddenin uyuşturucu olduğu bilmediğini belirterek, “Bu bitkiyi kaynatıp içiyorduk hastalığa iyi geliyor” dedi. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, oğlu S. B.’nin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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