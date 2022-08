"ÇOK ZORLANIYORUZ"

Yeni sezonla ilgili hedeflerinden bahseden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Öncelikli hedefimiz her zaman Alanyaspor'un Süper Lig'de devamlılığının olması. Hep söylediğim gibi ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak bizim hedefimiz her zaman. Bu hedefimiz bu sezon da aynı. Geçen sezon bildiğiniz gibi ligi 5. bitirdik. Avrupa'ya gitmeyi kaçırdık. Futbolda bunlar var. Nasip kısmet işi olmadı. Futbolu gittikçe yönetmek, futbolu idare etmek, futbolu sürdürebilir hale getirmek her sene zorlaşıyor. Sebepleri de belli öncelikle mali kriterler, yayın gelirlerinin her sene daha geriye gitmesi, tabii futbol giderlerinin de daha çok artmasının yanı sıra döviz kurunun da artmasıyla birlikte sadece biz değil bütün kulüplerimizin işi çok zor. Özellikle de yabancı futbolcusu çok olan takımların Süper Lig ve PTT 1'inci Lig'de çok daha zor. Bunun için çok mücadele ediyoruz. Ama gerçekten çok zorlanıyoruz. Türk futbolunu yönetmek ve sürdürebilir hale getirmek de oldukça zorlaşıyor. Alanyaspor şu anda Süper Lig'de. Bu ligde kalması için de Alanyaspor yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte de bunu hep birlikte devam ettirmeye çalışacağız. Tabii bütün kulüplerde olduğu gibi mali kriterler ve gelir kaynarı çok önemli. Biz de bununla ilgili çaba sarf ediyoruz."