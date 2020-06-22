Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Karadeniz ekibi, galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Nwakaeme, Sosa (Trabzonspor)

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Eray, Juanfran, Welinton, Kaan, Umut, Onur, Musa, Emircan, Campos, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, SörlothYEDEKLER: Erce, Hüseyin, Costa, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Taha, Bilal, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

SÜPER LİG PUAN DURUMU

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebildi.

ALANYA'DAKİ 4. MAÇ

Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.