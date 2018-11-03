Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı istatistikleri

Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 12 puanlı Alanyaspor 13. sırada bulunuyor, Yeni Malatyaspor 15 puana sahip ve 8. sırada. Alanyaspor, son 3 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Yeni Malatyaspor, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 137 kodlu maçı oynayanlar; Alanyaspor galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Yeni Malatyaspor galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Alanyaspor son hafta oynanan Sumgayet maçında 7-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Alanyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Alanyaspor, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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