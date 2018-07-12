Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğu ortaya çıktı. Peki Onyekuru, sarı kırmızılı takımı neden tercih etti. İşte detaylar..
Galatasaray sürpriz bir şekilde bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Çok gizli bir operasyonla İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki yetenekli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma transferi olay yarattı. Birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı.
Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından (Fenerbahçe ve Beşiktaş) da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise taraftarlarları oldukça memnun edecek şu yanıtları verdi:
"Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması. İstanbul'da yeni bir maceraya hazırım."
Öte yandan Okeleji haberinde, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini de kullandı.
İŞİ İÇERDEN HALLETTİ
Onyekuru'nun süper gizli transferinin arkasında ise yine Terim'in yakın dostlukları yatıyor. Fatih Terim, G.Saray'a ilk teknik adam olduğu dönemde Everton'ın sportif direktörü olan Marcel Brands'ı tanıyordu. Onyekuru boşa çıkınca Fatih Terim, Brands'ı aradı. Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna etti.
GALATASARAY'A BEDAVA GELDİ
Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in ikili ilişkileri sayesinde geçen sezon Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro verip alamadığı Henry Onyekuru'yu tek kuruş kiralama bedeli olmadan kadroya kattı. Nijeryalı oyuncu, Aykut Kocaman'ın geçen sezon sol kanat için birinci tercihiydi. Alınamadığı için Valbuena transfer edildi.
200 GÜNDÜR OYNAMIYOR
Dizindeki sakatlığı nedeniyle son resmi maçına 200 gün önce Anderlecht formasıyla Eupen karşısında çıkan Onyekuru tam bir kapalı kutu... Belçika ekibinin iyileşmesine karşın oynatmadığı Nijeryalı futbolcunun, tedavisinin tamamlandığı ve bireysel çalışmalarını harfiyen yaptığı belirtiliyor. Şimdi Henry'nin idmanlardaki performansı merakla bekleniyor.
SICAK KARŞILAMA
Galatasaray'ın yeni süperstarı Onyekuru, dün takımın Zürih'teki kampına dahil oldu; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Onyekuru'ya tüm takım büyük ilgi gösterdi.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Onyekuru'ya Rodrigues'e ödenen 1 milyon 350 bin euro verilecek. Ayrıca Nagatomo'ya ödendiği gibi şampiyonluk primi 150 bin euro verilecek. Puan başına ise Rodrigues'den farklı olarak 4 bin değil, 5 bin euro alacak. Taraftarı üzen tek olumsuz haber ise sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmaması.
FİYATI KATLANACAKTI
Onyekuru sakatlığı nedeniyle futbola ara verdi ama öncesi tam bir patlamaydı. Forvette ve kanatlarda oynayabilen genç yıldız, bir önceki sezon kendisini Everton'a 8 milyon euro'ya götürdüğü her 154 dakikada bir gol atıyordu. Henry için, "Sakatlanmasa ve performansını kiralık olarak gittiği Anderlecht'te gösterebilseydi şu an fiyatı 20 milyon euro'ydu" yorumları yapılması herkesi heyecanlandırıyor. Başarılı oyuncunun bugünkü Transfermarkt değeri 10 milyon euro.
BAŞARILI OLACAK
Cimbom'un flaş transferi Henry Onyekuru'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Saffet Balkan, Galatasaray'ın iyi bir oyuncu aldığını söyledi. Balkan, Onyekuru için, "Anderlecht ve Eupen'den tanıdığımız çok hızlı ve etkili bir oyuncu. Türkiye'de de başarılı olacaktır" diye konuştu. (Sabah)
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