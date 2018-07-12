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FİYATI KATLANACAKTI

Onyekuru sakatlığı nedeniyle futbola ara verdi ama öncesi tam bir patlamaydı. Forvette ve kanatlarda oynayabilen genç yıldız, bir önceki sezon kendisini Everton'a 8 milyon euro'ya götürdüğü her 154 dakikada bir gol atıyordu. Henry için, "Sakatlanmasa ve performansını kiralık olarak gittiği Anderlecht'te gösterebilseydi şu an fiyatı 20 milyon euro'ydu" yorumları yapılması herkesi heyecanlandırıyor. Başarılı oyuncunun bugünkü Transfermarkt değeri 10 milyon euro.