Albayrak ailesi Central Park'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte BM'nin 74. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ailesi ile birlikte Central Park'ta yürüyüş yaptı. Bakan Berat Albayrak'ı görenler eşi Esra Albayrak ve oğlu Sadık Eymen ile birlikte yürüyüşünü fotoğrafladı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2019

ABD'DEN ÖNCE TEKNOFEST

ABD ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle fotoğraf çektirmişti. Bakan Albayrak, o anları Twitter hesabından paylaşmıştı.