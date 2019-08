Ergenlik dönemimdeki kahmanlarımdan biri Carl Lewis'ti.

Mersin'in Viranşehir Plajı'nda mahallerden arkadaşlarla 100 metre, 200 metre ve uzun atlama yarışları yaparak Carl Lewis'e öykünürdüm.

ABD'li Carl Lewis, 100 metre, 200 metre, bayrak yarışı ve uzun atlamada rekorlar kırıp altın madalyalar kazandı.

Sadece olimpiyatlarda kazandığı altın madalya sayısı 9...

Carl Lewis, 1991'de Tokyo Dünya Şampiyonası'nda 9.86 ile 100 metrede en iyi derecesini elde etti.

Sonraki yıllar Leroy Burrell (9.85),Donovan Bailey (9.84),Maurice Greene (9.79),Tim Montgomery (9.78),Asafa Powell (9.77),Justin Gatlin (9.77),Asafa Powell (9.74) tarafından 100 metre rekorları geliştirildi.

'İnsanoğlunun maksimum hızı daha ne kadar yükselebilirdi?'

Asafa Powell'in 2007'deki 9.74'ünden sonra bu düşünceyle 100 metrenin daha fazla geliştirilemeyeceği düşünülüyordu.

O düşünceleri alt - üst eden biri çıktı.

Usain Bolt...

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları; 9.69...

2012 Londra Olimpiyatları; 9.63...

İlk uluslararası yarışına çıktığı 2002'den atletizmi bıraktığı 2017'ye kadar olan 15 yıllık sürede 'Hız' deyince akla çita gelmedi. Son model, süper motorlara ve dizaynlara sahip astronomik fiyatlı otomobiller de gelmedi. En hızlı yarış atı da gelmedi.

'Hız' deyince akla hep Usain Bolt geldi.

Usain Bolt, 21 Ağustos 1986'da Jamaika'nın Trelawny kasabasında doğdu.

Annesiyle babası kırsal bir bölgede bakkal işletiyordu.

Başlarda atletizme değil, Jamaika'nın İngiltere sömürgesi altında olduğu yıllardan kalma bir spor olan krikete meraklıydı.

İlkokul öğrencisiyken Trelawny'de düzenlenen 'Ulusal İlköğretim Okulları Yarışması'ndaki koşulara katılmasıyla, sprinter özelliği fark edilse de lise döneminde de kriket ve futbol oynamaya devam etti.

USAIN BOLT AİLESİ

Babası : Wellesley Bolt

Annesi: Jennifer Bolt

Kardeşi: Sherine Bolt

Kardeşi: Sadiki Bolt

Bir gün;

Kriket hocası, hızının eşsiz olduğunu söyleyerek atletizm organizasyonlarında kendisini denemesi için onu ikna etti.

Olimpiyatlarda yarışmış eski sprinter Pablo McNeil ve Dwayne Barrett, hocası oldu.

2001'de liseler arası şampiyonada 200 metreyi 22.04 saniyelik dereceyle koşup altın madalya kazansa da aklı fikri hâlâ kriket ve futboldaydı.

Kendi ülkesinde vatandaşlarının önünde 16 yaşındayken altın madalya kazanması Usain Bolt'ta milli gurur hissiyatının oluşmasına neden oldu.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 200 metrede kişisel, 4x100 metre bayrak yarışında ve 4x400 metre bayrak yarışında takım halinde altın madalya kazanmasıyla kriket ve futboldan vazgeçerek dikkatini tamamen atletizme verdi.

2008'e kadar çeşitli organizasyonlarda 200 metrede 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Usain Bolt, 2008'de piste ilk kez 100 metre için çıktı.

ABD eski başkanı Barack Obama , 2017'de bir araya geldiği Usain Bolt'u ne ölçüde takdir ettiğini ünlü atletin meşhur pozunu vererek gösterdi.

New York'taki Reebok Grand Prix'de 9.72 koşarak altın madalya kazanması Usain Bolt'un gelmiş geçmiş en iyi rekoru elde edeceği 100 metre yarışlarının başlangıcı oldu.

Aynı yıl Pekin Olimpiyatları'nda 9.69 ile rekor kırması tüm dünyanın dikkatinin Usain Bolt'a çevrilmesini sağladı.

Dendi ki;

'100 metre yarışlarında derece asla 9.60'ın altına inmez.'

Usain Bolt, kendi rekorunu kırarak '9.60'ın altına inmez' düşüncelerini de alt - üst etti.

2009 Dünya Atletizm Şampiyonası; 9.58...

Dendi ki;

100 metre yarışlarında derece 9.58'in altına inmez.'

Oysa ki Usain Bolt'un hedefi 100 metreyi 9.50 ile tamamlamaktı.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları başlamadan önce bu konudaki soruya cevabı şöyle oldu; "Rekoru 9.50'ye indirebilecek kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum ve bunun için de çalışıyorum. Tek eksiğim, startta önüme geçip çekecek ve sonra arkamdan zorlayacak rakiplerin olmaması. ABD'li Tyson Gay ile vatandaşım Asafa Powell yüksek form tutarsa böyle bir rekor gelebilir" dedi.

Usain Bolt, Londra Olimpiyatları'nda 100 metrede altın madalya kazansa da bir önceki derecesinden 0.05 saniye daha kötü sonuçla 9.63 ile koştu.

Sonraki iki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9.77, 9.79, Rio Olimpiyatları'nda 9.81 koştu.

Altın madalyaları kazansa da dereceleri gittikçe kötüleşmeye başladı.

2017'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9.95 ile üçüncü olunca 'Oyun Bitti'...

Atletizmi bıraktı.

Gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen, bilim insanları tarafından 100 metredeki 9.58'lik rekorunun geçilemeyeceği öngörülen Usain Bolt, 2016'daki Rio Olimpiyatları'nda 3'üncü kez 100 metre erkeklerde altın madalya kazanan tek sporcu olarak adını atletizm tarihine kazıdı.

Usain Bolt, 2008'de 22 yaşındayken bir spor ürünleri üreticisiyle sponsorluk anlaşması yaptı...

Aynı yıl bir içecek markası ve Karayip merkezli bir cep telefonu operatörüyle de toplam 3 milyon $'lık sponsorluk anlaşması yapan Usain Bolt'un yarışmalardan da kazandıklarıyla birlikte yıllık geliri 10 milyon $'a ulaştı.

Usain Bolt'un hayatı 'I'am Bolt' adlı belgesel filme ve 'The Boy Who Learned to Fly' adlı çizgi filme konu edinildi.

2012'de tenisçilerin ve basketbolcuların yer aldığı 'En Çok Para Kazanan 10 Sporcu Listesi'ne 20 milyon 300 bin $ ile 7'nci sıradan giren Usain Bolt'un spor ürünleri üreticisiyle yaptığı sponsorluk anlaşması 2025'e kadar sürecek. Bolt, anlaşma gereği her yıl 10 milyon $ kazanacak.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Cambridge Düşesi Catherine Elizabeth Kate Middleton, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Dükü Prens Harry, Usain Bolt ile Londra Olimpiyatları öncesinde olimpiyat köyünde bir süre sohbet etti.

Usain Bolt, Kasi Bennett ile birlikte olduğu halde olimpiyatlardan hemen sonra Rio'daki bir gece kulübüne giderek orada gördüğü Jady Duarte'i korumaları aracılığıyla yanına çağırdı.

Daha sonra da birlikte olimpiyat köyüne giderek geceyi Jady Duarte ile birlikte geçirdi.

Jady Duarte, Usain Bolt ile yaşadıklarını sonra şöyle anlattı;

"Siyahtı, uzundu, kaslıydı... Tam benim tipim. Ama etrafta o kadar çok kız vardı ki o kişinin ben olacağımı tahmin edemezdim. Korumalar Bolt'un beni çağırdığını söyledi. Başta gitmedim çünkü zor kadını oynuyordum. Gecenin sonunda hesabı ödemek için sırada bekliyordum ki bir kez daha korumalarını gönderdi. Korumaları bana 'Neden onu takip etmiyorsun? O, Usain Bolt' dedi. En sonunda taksi için sırada beklerken gülüp o meşhur pozu verdi. O zaman Usain Bolt olduğundan emin oldum. O zaman ona boyun eğmeye karar verdim. Beni taksinin içine çekip harika bir şekilde öptü. Beni pahalı bir otele değil de olimpiyat köyüne götürmesine şaşırdım ama bütün yol boyunca öpüştüğümüz için nereye gittiğimizle pek de ilgilenmedim. İngilizce bilmediğim için Google Translate kullandık ama sevişmek istediğini anlamak için çevirmene ihtiyacım yoktu. Çok tutkuluydu, ateşliydi. Bir şampiyonun vücuduna sahip ama erkeklik kısımları için aynı şeyi söyleyemem, sıradan bir erkekti. Daha hızlı olmasını beklerdim ama yaşadığım en yavaş seksti."

Jady Duarte, geceyi birlikte geçirdiği Usain Bolt'un sabah olduğunda kendisine 100 $ taksi parası vererek olimpiyat köyünden gönderdiğini de söyledi.

* Kasi Bennett...

Usain Bolt'un 1990 doğumlu olan manken ve bir teknoloji firmasının genel müdürü olan sevgilisi Kasi Bennett, aldatılmasına rağmen ilişkisini sona erdirmedi.

Atletizmi bıraktıktan sonra futbolcu olmaya karar veren Usain Bolt, Manchester United, Borussia Dortmund ve Stromsgodset ile antrenmanlara çıktı.

Futbolcu lisansı aldıktan sonra hayali taraftarı olduğu Manchester United'da futbol oynamaktı.

Jose Mourinho, Usain Bolt'un o dönem başında olduğu Manchester United'da futbol oynamasına sıcak baktı.

Usain Bolt, Manchester United'dan önce kendisini geliştirmek için Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'da forma giydi.

Futbola başladıktan bir kaç ay sonra düzenlenen bir yardım turnuvasında Usain Bolt, Jose Mourinho ile Mart 2018'de bir araya geldi.

Jose Mourinho, yeni sezonda Manchester United'ın kadrosunda Usain Bolt'a yer olduğunu söyledi ama...

Ne var ki Usain Bolt, haziran 2018'de Jose Mourinho'nun oynattığı futbolu beğenmediğini söyleyerek ünlü teknik direktörü eleştirdi.

O eleştiri sonrasında Jose Mourinho'nun transferden vaz geçmesiyle Usain Bolt'un Manchester United hayali sona erdi.

Manchester United'da futbol oynamayacağını anlayan Usain Bolt, Mamelodi Sundowns'dan ayrılarak Avustralya futbol takımı Central Coast Mariners ile anlaştı.

Başarılı bir performans sergileyip goller atsa da Usain Bolt, para konusunda anlaşma sağlanamadığını söyleyerek Kasım 2018'de Central Coast Mariners'dan ayrıldı.

Usain Bolt, şimdi ne yapıyor?

Ocak 2019'da futbolu bıraktığını açıklasa da kararından vazgeçerek birçok takımla görüşmeler yaptı.

Nisan 2019'da Fransa 2'nci Lig takımlarından Paris FC ile anlaşarak yeşil sahalara döndü.

Geçen gün Habertürk Yayın Koordinatörü Mesut Toptan ile Usain Bolt'un 9.58'lik rekoru üzerine 'Rekor derecesi daha aşağıya iner mi - inmez mi? İnsanoğlunun maksimum hızı ne kadar olabilir?' şeklinde sohbet ederken '30 yıl önce kimse 9.58'i hayal etmiyordu. Belki 30 yıl sonra 9.50'lik bir rekor kırılacak. Belki de o rekoru bir Türk sporcu kıracak' düşüncesine kapıldım.

Neden olmasın?