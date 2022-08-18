ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı için zaman daralıyor. Senenin ikinci oturumu olan ALES 2 için sınav yerleri belli oldu. Sınava girecek olan adaylar sınav yerlerini ve sınava ilişkin detayları sorguluyorlar. Peki, ALES ne zaman ve saat kaçta? İşte haberimizin ayrıntıları...