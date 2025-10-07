Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES BAŞVURU YAPMA EKRANI: 2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman, kaç gün kaldı?

        ALES başvuru yapma ekranı: 2025 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman, kaç gün kaldı?

        Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES 3 başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Yılın son sınavı olan ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2025 ÖSYM sınav takviminde belli oldu. Yüksek lisans ve doktora hedefleyen adayların katılacağı sınav için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak. Peki ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, ALES başvuru ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALES başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre ALES 3 sınav başvurusu 7 Ekim itibariyle yapılacak. Yüksek lisans ve doktora programlarına girişte büyük önem taşıyan ALES/3 sınavı ise kasım ayında gerçekleşecek. İşte, 2025 ALES sınav tarihi ve başvuru ekranı

        2

        ALES NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

        ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınmaya başlandı.

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

        ALES BAŞVURU EKRANI

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        2025-ALES/3: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

        3

        ALES NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel alanlardaki muhakeme gücünü ölçerek lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolara başvurularda kullanılacak standart bir puan sağlamaktır.

        Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.

        ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir ve adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde değerlendirme imkânı sunar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!