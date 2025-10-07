ALES NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel alanlardaki muhakeme gücünü ölçerek lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolara başvurularda kullanılacak standart bir puan sağlamaktır.

Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.

ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir ve adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde değerlendirme imkânı sunar.