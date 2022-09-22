ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES'in ilk iki oturumu tamamlandı. Bu oturumlara katılamayan adaylar yılın son oturumu olan ALES/3 başvuru tarihlerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES başvurusu ne zaman? ALES/3 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri…