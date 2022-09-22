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ALES başvurusu ne zaman? ALES/3 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM takvimi

ALES/2 sınavının tamamlanmasının ardından ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri araştırılmaya başladı. Yılda üç kez yapılan lisansüstü sınavına hazırlanan adaylar "ALES başvurusu ne zaman? ALES/3 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2022 ÖSYM takvimi…

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  • ALES Başvurusu Ne Zaman? ALES/3 Başvuru Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? 2022 ÖSYM Takvimi

    ALES'in ilk iki oturumu tamamlandı. Bu oturumlara katılamayan adaylar yılın son oturumu olan ALES/3 başvuru tarihlerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES başvurusu ne zaman? ALES/3 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri
  • ALES Başvurusu Ne Zaman? ALES/3 Başvuru Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? 2022 ÖSYM Takvimi

    ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül'de başlayacak, 10 Ekim'de sona erecek.
  • ALES Başvurusu Ne Zaman? ALES/3 Başvuru Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? 2022 ÖSYM Takvimi

    ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.
  • ALES Başvurusu Ne Zaman? ALES/3 Başvuru Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? 2022 ÖSYM Takvimi

    ALES/3 NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

    ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.
  • ALES Başvurusu Ne Zaman? ALES/3 Başvuru Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? 2022 ÖSYM Takvimi

    ALES-3 BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU EKRANI

    ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    Adaylar, ALES 3 başvuru tarihlerinde sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

    Başvuru Tarihleri: 30.09.2022 - 10.10.2022

    Geç başvuru günü: 18.10.2022

    Sınav tarihi: 20.11.2022

    Sonuç tarihi: 09.12.2022

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