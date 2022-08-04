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ALES ertelenecek mi? ALES 2 iptal mi olacak, ileri tarihe mi alınacak 2022?

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES)'in ertelenme ihtimali sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM'deki değişikliğin ardından sınava girecek adaylar; herhangi bir iptal olup olmadığını merak ediyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

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  • ALES ertelenecek mi, tarih değişti mi? ALES sınavı ne zamana alındı, değişiklik var mı? ALES 2 iptal mi olacak, ileri tarihe mi alınacak 2022?

    ÖSYM Başkanlığındaki değişimin ardından gözler yakınlardaki sınavların durumuna çevrildi. ALES'e kısa bir süre kalması nedeniyle katılım gösterecek öğrenciler; ALES ertelenecek mi, ne zaman ve hangi gün yapılacak 2022 sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, ayrıntılar..
  • ALES ertelenecek mi, tarih değişti mi? ALES sınavı ne zamana alındı, değişiklik var mı? ALES 2 iptal mi olacak, ileri tarihe mi alınacak 2022?

    ALES ERTELENECEK Mİ?

    KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi nedeniyle sınavın iptali gündeme geldi ve ALES'in akıbeti de merak konusu oldu. 

    Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin henüz bir erteleme açıklaması ise yapılmadı.
  • ALES ertelenecek mi, tarih değişti mi? ALES sınavı ne zamana alındı, değişiklik var mı? ALES 2 iptal mi olacak, ileri tarihe mi alınacak 2022?

    ALES 2 NE ZAMAN?

    ALES 2022/2 sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek. 
  • ALES ertelenecek mi, tarih değişti mi? ALES sınavı ne zamana alındı, değişiklik var mı? ALES 2 iptal mi olacak, ileri tarihe mi alınacak 2022?

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak.

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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