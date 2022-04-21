ÖSYM TARİH VERDİ! ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’nin internet adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile ALES soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek.